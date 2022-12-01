SASA Polyester: “80 liradan hisse satışını özel emirle yaptık”

SASA Polyester ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile görüşmemizin zamanlaması üzerine de spekülasyonlar yapıldı.

Öncelikle belirtmem gerekir ki, görüşme talebi bizden gitti.

Yeni yayın hayatına başlayan gazetemizle ilgili özel ziyareti fırsat bilip Erdemoğlu’na sorular da sorduk. Merak edilen yanıtları almaya çalıştık, yanıtları gazetemizde yansıttık.

Konuyu yakından izleyen bir okurumuzdan mesaj aldım. Fiyat 80 liraya çıktığında borsada satış yapıldığı yönündeki ifadelerle ilgili bir ayrıntıya dikkat çekiyordu.

Kısa süre sonra da bu ayrıntıya yönelik olarak SASA Polyester Yatırımcı İlişkileri’nden şu açıklama geldi:

Yazınızda İbrahim Erdemoğlu’na atfen, “Borsa İstanbul’da satış yaptık” ifadesi var. Söz konusu satış teknik olarak kurumsal yatırımcılara özel emirle gerçekleşen bir işlemdir. Normal seansta gerçekleşmemiştir.

Vahap Munyar’ın yazısını okumak için tıklayın…