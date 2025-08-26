SASA Polyester’den Adana'da 25 milyar dolarlık yatırım: Benzin, dizel, jet yakıtı ile polipropilen üretilecek

SASA Polyester Sanayi AŞ, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde "özel endüstri bölgesi" ilan edilen alanda 25 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Tesislerle petrokimya sektörüne yönelik üretim yapılacak.

Yumurtalık'ta 5,5 milyon metrekarelik alan tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, Yumurtalık'ta 5,5 milyon metrekarelik alan "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Tesislerde rafineri ile entegre liman da bulunuyor

Bölgede 3 etapta hayata geçirilecek projelerin ilk fazınd​​​​​​​a, 1,2 milyon tonluk polipropilen (ambalaj, tekstil ve otomotivde kullanılan dayanıklı plastik ham maddesi) üretim tesisi, yıllık 13 milyon ton kapasiteli rafineri ile entegre liman yer alacak.

İnşaat çalışmaları 2026'da başlayacak

Projeler için SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 25 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı bölgedeki inşaat çalışmaları, 2026'nın ilk veya ikinci çeyreğinde başlayacak.

"Hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmek"

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, toplam 25 milyar dolar yatırım değeri olan petrokimya ve rafineri tesisleri ile liman projesi yatırımlarına ilişkin açıklamanın 18 Ağustos'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandığını söyledi.

Şeker, tesislerde Türkiye'nin ithal ettiği aromatik kimyasal ürünlerin üretileceğini söyledi.

"İthalatı ve dışa bağımlılığı azaltmak istiyoruz"

Ham madde üretiminin önemini Kovid-19 döneminde bir kez daha anladıklarını dile getiren Şeker, "Asıl hedefimiz, ham madde ve katma değeri yüksek ürünler üretmek. İhracatımızı artırarak, ithalatı ve dışa bağımlılığı azaltmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

"Benzin, dizel, jet yakıtı ile paraksilen üretilecek"

Şeker, yeni yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin aromatik kimyasallarda 20 milyar doların üstünde ithalatı var ayrıca yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton polipropilen ihtiyacı da bulunuyor. Burada benzin, dizel, jet yakıtı ile polyesterin ham maddesi olan paraksilen üretilecek. Bu ürünleri nafta ve kondensat petrolden üreterek kimyasal ithalatına engel olacağız. SASA'da saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) üretimimiz günlük 4 bin 800 ton, yıllık yaklaşık 1 milyon 750 bin ton olarak başladı. Bunu ithal ediyorduk, şimdi etmiyoruz. Yumurtalık'taki yatırımdan sonra artık PTA'nın ham maddesi olan paraksileni de ithal etmeyeceğiz."

"Tesis 6-7 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmemizi sağlayacak"

ABD ile Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade eden Şeker, "Bu yeni ürünlerle, Türkiye'nin ithalatını bir miktar azaltmış olacağız. İç piyasanın ihtiyacı olan ürünleri üreterek geri kalan kısmını da dünyanın değişik ülkelerine ihraç edeceğiz. Tesis 4 yıl sonra devreye girdiğinde, 6-7 milyar dolar arasında ithalatın önüne geçmemizi sağlayacak. Türkiye'deki bazı firmalar ürettiğimiz ham maddelerden yeni ürünler yapacak. Burası, yani Yumurtalık 10-15 yıl sonra devasa bir kimya endüstri bölgesi olacak, hem Adana hem de Akdeniz Bölgesi'ne ciddi katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tesislerin inşaatı ve sonraki süreç istihdama katkı sağlayacak

SASA bünyesinde şu anda yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Şeker, "Yeni projeyle tesislerin inşaatında 8 bin ila 10 bin kişi, finalde de 2 bin 500 ila 3 bin kişi istihdam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Şeker, projelerin hayata geçirilmesi için ilgili devlet kurumları ve uluslararası firmalarla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.