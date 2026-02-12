Satılık konut ve arsalarda yeni dönem! 15 Şubat'ta başlıyor

Konut sektöründe spekülatif fiyat artışları, sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığıyla mücadele amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) kapsamı genişletiliyor.

Geçtiğimiz yıl yalnızca kiralık ilanlar için uygulanan sistemin, 15 Şubat itibarıyla satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Hâlihazırda büyük ilan portallarında yaklaşık 1 milyon adet satılık gayrimenkul ilanı bulunuyor. Pilot uygulaması 1 Şubat’ta üç ilde başlayan bu yeni süreçle birlikte, yüz binlerce ilanın platformlardan kaldırılması bekleniyor. Yetkililer uygulamanın, gerçek olmayan veya fiyat manipülasyonuna yol açan ilanları büyük ölçüde azaltacağı görüşünde.

"15 Şubat’tan itibaren satılık konut ve arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi resmen başlıyor"

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemle birlikte sahte, mükerrer ve manipülatif ilanların ciddi oranda azalacağını öngördüklerini aktararak, "15 Şubat’tan itibaren satılık konut ve arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi resmen başlıyor. Bu sistemle birlikte mükerrer, sahte ve manipülatif ilanlarda yüzde 20’lik bir düşüş öngörüyoruz. Artık her önüne gelen, sahibi olmadığı mülkün ilanını internete koyamayacak." ifadelerini kullandı.

İlan sitelerinde yaşanacak değişimin piyasaya da doğrudan etkisi olabileceği belirtilirken, bazı uzmanlar, emlak sektöründe fiyatların bir süreliğine dengeye oturmasında bu adımın önemli rol oynayacağını düşünüyor. Sahte ilanların ortadan kaldırılmasıyla gerçek satış fiyatlarının daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

Elektronik doğrulama süreci nasıl işleyecek?

Artık ilan vermek isteyen kişiler şu adımları izlemek zorunda:

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet platformu üzerindeki “Web Tapu” sistemine kişisel girişiyle ulaşacak.

Sonrasında “Yetki İşlemleri” kısmından, ilanı bireysel olarak yayınlamak isterlerse kendileri onay verecek; bir emlak danışmanı aracılığıyla süreci devam ettirmek isterlerse ise ilgili firmaya yetkilendirme atayacaklar.

İlan portalları ise tüm ilanları tapu kayıtlarıyla otomatik olarak karşılaştıracak ve doğrulama yapılmayan ilanları “onaysız” olarak tanımlayıp yayımlamayacak.

Bu yeni uygulama ile sahte sahiplik, aynı taşınmazın farklı fiyatlarla birden fazla kez listelenmesi ve piyasayı gereksiz yere yukarı çeken hayali ilanların önemli oranda azalması hedefleniyor. Böylece hem ev alıcılarının hem de satıcılarının karşı karşıya kalabileceği dolandırıcılık vakalarının ciddi biçimde önüne geçilmesi bekleniyor.

Emlak piyasasında en çok tartışılan sorunlardan biri olan kayıt dışı ticaret ve gerçek olmayan ilanlar, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sayesinde kontrol altına alınacak gibi görünüyor. Yetkililer, taşınmaz sahibiyle satış ilanı arasında artık resmi ve dijital bir bağ oluşturulacağı için güvenliğin artacağına dikkat çekiyor.

Gözler şimdi ilan portallarında ve sektörde yaşanacak gelişmelerde. Sisteme uyum sağlamayan satılık ilanların ise 15 Şubat sabahından itibaren tümüyle platformlardan kaldırılması bekleniyor.