Satılık konutlarda reel fiyatlar geriledi, talep hareketlendi

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sahibinden.com ile BETAM işbirliğinde hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporunun eylül sonuçları açıklandı. Rapora göre, Türkiye genelinde satılık konutların enflasyondan arındırılmış fiyatları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşüş gösterdi.

Ağustosta Türkiye genelinde yüzde 8,4 geriledi

Rapora göre, Ağustos 2026'da reel konut satış fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla Türkiye genelinde yüzde 8,4, İstanbul'da yüzde 5,2, Ankara'da yüzde 2,9 ve İzmir'de yüzde 9,8 azaldı. Türkiye genelinde satılık konut reel fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 8,4 düşüşle 141,8 seviyesine gerilerken, aylık bazda da yüzde 0,3 azaldı.

Ağustosta reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 145,4, Ankara'da 182,3 ve İzmir'de 149,8 olarak hesaplandı.

Ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı Türkiye genelinde 45 bin 792 lira olurken, İstanbul'da 66 bin 228 lira, Ankara'da 39 bin 636 lira, İzmir'de 53 bin 750 lira olarak gerçekleşti. Cari konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı Türkiye genelinde yüzde 20,4, İstanbul'da yüzde 24,7, Ankara'da yüzde 27,7 ve İzmir'de yüzde 18,6 oldu.

Satılık ilanların kapanma süresi uzadı

Rapora göre, konut talep endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 11,5 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 geriledi.

Satılık konut piyasasında canlılık göstergesi olarak kullanılan kapatılan ilan yaşı, ağustosta bir önceki aya göre Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde uzadı.

Kapatılan ilan yaşı Türkiye genelinde 54,2 gün, İstanbul'da 52,9 gün, Ankara'da 45,4 gün ve İzmir'de 63,4 gün olarak kaydedildi.

Reel kira fiyatları geriledi

Türkiye genelinde ortalama cari kira metrekare fiyatındaki aylık artışın yüzde 1,1 ile aylık enflasyonun yüzde 1,8 altında kalması sonucu reel kira fiyat endeksi 170 puana geriledi.

Yıllık bazda reel kira değişimi Türkiye genelinde yüzde 6,6 düşüş olarak gerçekleşti. Üç büyükşehirde reel kira fiyatları İstanbul'da yıllık yüzde 5,8 artarken, Ankara'da yüzde 8 ve İzmir'de yüzde 10,5 azaldı. Aylık bazda ise reel kira endeksi İstanbul'da yüzde 0,2 gerilerken, Ankara'da yüzde 0,2 arttı, İzmir'de yatay seyretti.

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı Türkiye genelinde 297,4 lira, İstanbul'da 463,9 lira, Ankara'da 300 lira ve İzmir'de 333,3 lira oldu. Kiralık konut talep endeksi, temmuz ayındaki zirvenin ardından ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 yükseldi.

Kiralık konut piyasasında kapatılan ilan yaşı ise bir önceki aya göre 0,4 gün kısalarak 27,2 güne geriledi. Bu süre İstanbul'da 22,6 gün, Ankara'da 24,3 gün ve İzmir'de 37,2 gün olarak ölçüldü.

BETAM ve TÜİK’in kira endeksleri arasındaki fark ortaya çıktı

Raporda, BETAM tarafından sahibinden.com verileriyle hazırlanan kira endeksi ile TÜİK'in TÜFE kapsamında açıkladığı kira endeksinin hesaplama yöntemlerinin farklı olduğuna dikkat çekildi.

BETAM kira endeksinin, yeni kiraya verilmek üzere ilan edilen konutların talep edilen kira fiyatlarındaki değişimi dikkate aldığı, ilan edilen fiyatlardan kiralamanın gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleştiyse hangi fiyattan yapıldığının bilinmediği belirtildi. TÜİK'in kira fiyatı endeksinin ise aynı evde oturmaya devam eden kiracıların karşılaştığı fiyat değişimini yansıttığı ifade edildi.