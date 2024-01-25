Satılık otomobilde ortalama fiyat 860 bin 480 liraya geriledi

‘Sahibinde.com Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu yayımladı. Sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan rapora göre ortalama satılık otomobil cari fiyatı, 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düştü ve söz konusu ayda ortalama otomobil fiyatı 860 bin 480 TL oldu. Benzer şekilde, otomobil reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarken bir önceki aya göre yüzde 5 düştü.

Ortalama otomobil fiyatı ise ekim ve kasımda olduğu gibi aralık ayında da düştü. Kasımda 879 bin 146 TL olan ortalama otomobil fiyatı Aralıkta 860 bin 480 TL’ye geriledi. Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da geriledi. Kasımda yüzde 76,2 olan yıllık artış oranı Aralıkta yüzde 65,9 olarak gerçekti.

Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatları 6 aydır düşüyor. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düşüyor. Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak Aralık’ta yüzde 0,7’ye geriledi.

Rapora göre, otomobil talep endeksi Temmuzda bir miktar yükselse de Nisan ayından itibaren düşme eğilimine girdi. Ancak 2023 Aralık verilerine göre otomobil talebinde artış olduğu gözlemleniyor. Otomobil talep endeksi Kasıma kıyasla yüzde 14,1 artarak 93,2 oldu. Bu artışta yıl sonuna yaklaşırken stoklarını bitirmek isteyen otomobil bayilerinin yaptığı kampanyaların etkili olduğu düşünülüyor. Nitekim, Aralık ayında bir tarafta otomobil fiyatları azalmış, diğer tarafta hem otomobil talebi hem de satılan otomobil sayısı arttı. Bu gelişmelere rağmen otomobil talebinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 düşüş yaşandı.

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı azaldı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 3 puan artarak yüze 16,9 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısı yüzde 2,6 azalırken satılan otomobil sayısı ise yüzde 18,6 arttı.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı, diğer göstergelerin ima ettiğinin aksine altıncı ayda da yükseldi. Aralık ayının verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1 gün artarak 24,8 gün oldu.