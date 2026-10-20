Satsuma ihracatında çifte kriz kapıda

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Gümüldür’de 19 Ekim 2026’da düzenlenen Satsuma Mandalina Hasat Töreni’nde konuşan Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’ya deniz yoluyla sevkiyat yapılamamasının fiyatları baskıladığını belirtti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık da Macaristan transit belgelerinin tükenmesinin yeni bir lojistik kriz yarattığına dikkat çekti.

Balık, sezonun önceliklerinin kalıntı mevzuatına tam uyum, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması, gümrük süreçlerinin kesintisiz işlemesi ve alıcılara zamanında, güvenilir sevkiyat olduğunu söyledi. Uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri ve tanıtım faaliyetleriyle pazarları genişletmeye çalıştıklarını belirtti.

Uçak, “Rusya’ya deniz yoluyla ürün gönderemediğimiz için üzüm, narenciye ve erik gibi ürünlerimiz bu pazara ulaşamıyor. Bu nedenle fiyatlar olması gereken seviyede değil. Bakanlıklarla görüşmeler yaptık ancak henüz kesin bir yanıt alamadık. Karayoluyla sevkiyat yapabiliyoruz ancak bu yöntem maliyetleri artırıyor ve zaman kaybına yol açıyor. Deniz yolunun bir an önce açılmasıyla ürünlerimizin değerini bulacağını düşünüyoruz” dedi.

“Macaristan geçiş belgeleri ekimde tükendi”

Cengiz Balık, Macaristan geçiş belgelerinin normal yıllarda aralık ayına kadar yeterken bu yıl ekim başında tükendiğini söyledi. Bakanlığın girişimleriyle 10 bin ek belge sözü alındığını ancak belgelerin henüz ulaşmadığını belirten Balık, “Günlük yaklaşık 500 belge kullanıldığı düşünüldüğünde bu miktar yalnızca 20 günlük ihtiyacı karşılayabilir. Geçiş belgelerinin yaş meyve sebze ve analiz gerektiren ürünleri taşıyan araçlara öncelikli olarak ayrılması gerekiyor. Aksi hâlde ihracatçılarımız yeniden ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir” dedi.