Savaş bölge ekonomisine büyük darbe vurdu

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, iş dünyası olarak bölge ekonomisinde ağır tahribata yol açan savaşın bir an önce sona ermesini beklediklerini söyledi. Mahsum Altunkaya, İran’a yönelik saldırıların başlaması ile bölge ekonomisinin büyük darbe aldığını söyledi. Can kayıplarının her gün arttığı savaşın diğer ülkelere de sıçramasının endişesini yaşadıklarını ifade eden DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Altunkaya, “İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ile başlayan gerginlik bölgede tansiyonu zirveye çıkardı. Dünya piyasalarını sarsan, bölge ülkelerinin ekonomisine büyük darbe vuran bu savaşın faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor” dedi.

Riskler ve tehditler arttı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları sonucu bölgenin ateş çemberine döndüğünü ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “Savaş, demek yıkım, ölüm demektir. Üretimin ve ticaretin durması, insanların temel gıda ve ihtiyaç maddelerine bile ulaşamaması demektir. Bugün Ortadoğu’da yaşanan bu savaş sadece İran ve Kuzey Afrika ile olan ticareti değil tüm Ortadoğu Bölgesi ülkeleri ile ticareti olumsuz yönde etkiliyor. Bölge ülkelerinde turizm sektörü bitti. Enerji ve navlun maliyetleri yükseldi. Riskler ve tehditler arttı. Belirsizlikler çoğaldı. Böyle bir ortamda ticaret de büyük ölçüde durdu. Biz iş dünyası olarak savaşın bir an önce sona ermesini, sorunların diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz. Daha fazla insanın ölmemesini istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye doğru bir politika izliyor

Türkiye’nin izlediği politikayı desteklediklerini de kaydeden Altunkaya, şöyle devam etti: “Türkiye, Ortadoğu’daki gerilimin daha büyük çatışmalara dönüşmesini engellemek ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için büyük çaba sarf ediyor. Hükümetimiz ülkemizi bu ateş çemberinden korumak için son derece temkinli ve doğru hareket ediyor. Silahların susması, bölgeye barış gelmesi konusunda umudumuzu kaybetmedik. Eğer diplomasiye şans tanınırsa, bölgenin tamamen ateşe atılması önlenecektir. Biz tarafların yeniden masaya ve müzakereye dönmelerini ve savaşın sona ermesini bekliyoruz.”