Savaş, madencilik ve havacılık sektöründe milyarlarca dolar eritti

EVRİM KÜÇÜK

Ortadoğu’daki savaş, emtia fiyatlarını ve enerji maliyetlerini sarsarken, iki kritik sektörde milyarlarca dolarlık değer kaybı yarattı. Madencilik hisseleri sert düşerken, havacılık pandemi sonrası en büyük krizine sürüklendi.

Madencilikte sert satış dalgası

Savaşın başlamasından bu yana küresel madencilik hisselerinde kayıplar yüzde otuza yaklaştı. Emtia fiyatlarındaki sert oynaklık, özellikle kıymetli metaller tarafında ağır bir satış baskısı yarattı. Altın madenciliğinin devlerinden Barrick hisseleri yüzde yirmi altı virgül sekiz gerilerken, Newmont’un piyasa değeri yüz kırk üç milyar dolardan yüz dört milyar dolara düştü. AngloGold Ashanti’de kayıp yüzde otuz yedi virgül dört, Gold Fields’ta yüzde otuz üç virgül altı seviyesine ulaştı.

Gümüş üreticilerinin hisseleri çakıldı

Gümüş tarafında da tablo farklı değil. Fresnillo hisseleri yüzde otuz bir virgül üç, Pan American Silver ise yüzde otuz iki virgül bir değer kaybetti. Bakır ve çeşitlendirilmiş madenciler nispeten daha dirençli kalsa da genel kayıplar yüzde yirminin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlara göre savaş, talep beklentilerini zayıflatırken arz tarafındaki belirsizlikle birlikte fiyat mekanizmasını bozuyor. Bu durum, yatırımcıların emtia hisselerinden hızlı çıkışını tetikliyor.

Havacılıkta pandemi sonrası en büyük kriz

Savaşın bir diğer ağır darbesi havacılık sektöründe hissediliyor. Uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve yakıt maliyetlerindeki sıçrama, sektörü yeniden krize sürükledi. Küresel ölçekte en büyük yirmi havayolu şirketinin piyasa değeri savaşın başlamasından bu yana elli üç milyar dolar eridi. Yatırımcılar ayrıca hisse senedi fiyatlarında daha fazla düşüş olacağına dair pozisyonlarını artırdılar. Düşük maliyetli Avrupa havayolu şirketi Wizz Air, Londra Borsası yüz endeksindeki (FTSE 100) en çok açığa satış yapılan şirket olurken, EasyJet de hedefte yer alıyor.

Jet yakıtı fiyatları ikiye katlandı

Jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıkması, maliyetlerin üçte birini oluşturan en kritik kalemde baskıyı artırdı. Sektör yöneticileri, bu maliyet artışının kaçınılmaz olarak bilet fiyatlarına yansıyacağını vurguluyor. Financial Times’ın haberine göre, Lufthansa, yolcu başına ortalama on euro karla bu yükün taşınamayacağını belirtirken, EasyJet Üst Yöneticisi (CEO) Kenton Jarvis, “İki bin yirmi ikideki Ukrayna işgalinden sonra da yakıt fiyatları oldukça yükselmişti, ancak bu durum daha da ileriye gitti” deyip krizin pandemiden bu yana en sert sarsıntı olduğunu ifade etti. Ayrıca hava sahası kısıtlamaları ve Körfez merkezli uçuşların aksaması, küresel yolcu talebini de aşağı çekiyor. Analistler, çatışmanın uzaması halinde kayıpların daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Vatikan’dan madencilik yatırımlarına fren

Vatikan, madencilik sektörüne yönelik yatırımların geri çekilmesini teşvik eden yeni bir girişim başlattı. Yaklaşık kırk dini kuruluşun desteklediği çağrı, şirketleri çevresel ve sosyal sorumluluklarını artırmaya zorluyor. Vatikan, iki bin yirmi yılında da Katoliklere silah ve fosil yakıt endüstrilerinden yatırımlarını çekmeleri çağrısında bulunmuştu. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre lityum, kobalt ve bakır talebinin iki bin otuza kadar üç kat, iki bin kırka kadar dört kat artması beklenirken, sektördeki bu etik baskı yatırım kararlarını da yeniden şekillendirebilir.