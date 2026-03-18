Savaş Ortadoğu petrolünü dünyanın en pahalısı yaptı

Brent petrol yüzde 4 artışla 104 dolara yaklaşırken, savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 50 yükseldi. Asıl dikkat çekici artış ise bölgesel göstergelerde yaşandı.

Bölgesel göstergelerde sıçrama

■ S&P Global Platts verilerine göre Dubai ham petrolü Mayıs yüklemeleri için 153,25 dolar/varil ile rekor kırarak Brent’in 2008’deki zirvesi olan 147,50 doların üzerine çıktı. Dubai petrolünün priminin 56,01 dolara ulaşması, piyasanın ne kadar sıkıştığını ortaya koydu.

■ Umman petrolü de 147,79 dolar/ varil ile tarihi zirveyi görürken, bölge petrolünün küresel fi yatlamadan koparak kendi içinde daha pahalı bir piyasa oluşturduğu dikkat çekti.

Sert yükselişin arkasında arz şoku var

Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatların aksamasıyla Ortadoğu’dan Asya’ya petrol akışı Mart ayında 11,665 milyon varile geriledi. Bu rakam Şubat ayındaki yaklaşık 19 milyon varile kıyasla keskin bir düşüşe işaret ederken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 32 daha düşük seviyede.

Arzın daralması Asyalı rafi nerileri zorlarken, birçok tesis üretim oranlarını düşürmeye başladı. Alternatif arayışları hızlanırken Afrika ve Amerika’dan gelen petrol için ödenen primler de yükselişe geçti.

Sınırlı arz ve düşük işlem hacmi, Ortadoğu petrolünü referans olmaktan uzaklaştırırken, fi ilen en pahalı ancak en az erişilebilir kaynak haline getiriyor. Savaşın sürmesi halinde, Körfez petrolünde yüksek primlerin kalıcı olması ve küresel enerji ticaretinde yön değişiminin hızlanması bekleniyor.