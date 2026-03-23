Savaşın piyasa etkisi: Carry trade’de tarihi çıkış

ABD ile İsrail'in İran yönelik başlattığı saldırılar ve karşılıklarla Orta Doğu’da yayılma ve uzama riskleri taşıyan savaş, Türkiye'de de piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Bloomberg HT'nin BDDK ve TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, savaşın başladığı mart ayının ilk iki haftasında carry trade tarafında tarihi bir çıkış oldu.

Carry trade pozisyonlarından 2 haftada 12 milyar dolarlık çıkış olurken, sadece mart ayının ikinci haftasında 6,6 milyar dolarlık çıkış yaşanarak tarihin en yüksek haftalık çıkışı görüldü.

Çıkışlarla birlikte mart ayının ikinci haftasında carry trade büyüklüğü 47,2 milyar dolara geriledi. 23 Ocak haftasında carry pozisyonlarındaki toplam büyüklük 61 milyar doların üzerine çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.

Carry trade tarafında daha önce yaşanan en büyük çıkış; geçen yıl İBB’deki operasyonlarla 19 Mart haftasında bazda 6 milyar dolara seviyesinde olmuştu.