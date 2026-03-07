Savaşta tedarik zinciri aksayan gübrenin gümrük vergisini sıfırladı
ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla birlikte gübre tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetler, gübre hammaddesi verginin sıfırlanmasına yol açtı.
ANKARA(EKONOMİ)
Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 3102.10.12.00/15.00/19.00 ve 90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) üre ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar bugünden itibaren geçerli olacak.
İran dünyanın en önemli üre üretcileri arasında yer alıyor. Savaşın başlamasından bu yana üre fiyatlarında ton başına 135 doların üzerinde artış yaşandığına yönelik haberler kamuoyuna yansımıştı.