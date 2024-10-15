Savunma Fonu düzenlemesinden ne kadar gelir elde edilecek?

Yürütme ve yürürlülük dahil 12 maddeden oluşan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM başkanlığına cuma günü sunuldu.

Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri bugün başlayacak. Komisyon aşamasının bugün tamamlanması, teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul'a gitmesi planlanıyor.

Beyannamelerden 28,8 milyar TL

Etki analizine göre beyannamelerden alınacak katılım payı yıllık 28,8 milyar TL gelir sağlayacak.

Kredi kartlarından 13,1 milyar TL

Tapu ve kadastro işlemlerinden maktu SSDF katılım payı alınması 9 milyar TL, Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından maktu katılım payı alınması ise 13,1 milyar TL gelir sağlayacak.

Teklif sonrası kart sahipleri kredi kartı limitlerini de düşürmeye de başladı. Üç bankacılık kaynağı müşterilerin, kredi kartı limitlerini düşürmeye başladığını ve düzenlemenin bu haliyle kabul edilmesi durumunda kullanımdaki kredi kartı sayısının da azalabileceğini belirtti.

Noterlerden 18,4 milyar TL

Noterlerde yapılan işlemlerden alınması planlanan katılma payı 18,4 milyar TL olmak üzere toplam 69,3 milyar TL gelir yaratacak. Teklifte gelir artırıcı farklı düzenlemeler yer alsa da en büyük etkiyi bu kalemler oluşturacak.

16 milyar TL'lik vergi ertelemesi

Ayrıca enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesi yıllık yaklaşık 16 milyar TL vergi ertelemesi anlamına gelecek. Etki analizine göre bu miktar yatırımların tamamlandığı sonraki dönemlerde yeniden değerleme oranları uygulanarak tahsil edilecek.