Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaştık

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketlerinin “Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği“ Programları Tanıtım Töreni düzenlendi. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kamu Bankalarının, Kredi Garanti Fonu’nun, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin, Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi’nin ve TSKGV Şirketlerinin Üst Yönetimleri ile sektör temsilcileri katılım sağladı. Program öncesinde, SSB tarafından hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, her ay açıklanan ihracat rakamlarında sektör olarak en çok büyüyen ikinci sektörün savunma sanayi olduğunu ifade etti.

Savunma sanayiinin yıllık ortalama yüzde 20’lik bir büyüme kaydeden istikrarlı bir sektör olduğunu vurgulayan Görgün, bu yıl büyümenin yüzde 20’nin üzerinde olmasını beklediklerini belirterek, “Halihazırda 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6.5 milyar doları geçip 7 milyar dolara yaklaşacağımızı görüyoruz” dedi

“Savunma sanayi çalışan 3 bin 500’ün üzerinde şirket var”

Kara, deniz ve hava araçlarındaki insansız hava sistemlerinde Türkiye’de ayrı bir konumda olduklarını belirten Görgün, insansız hava sistemleri konusunda dünyanın tüm sektörünün yüzde 65’ine hakim olan bir ülke olduklarını ifade etti. Görgün, bugün oluşturulan kredinin toplamının 1 milyar doların üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Savunma sanayiinde faaliyet gösteren tüm ekosistemde sadece savunma sanayi çalışan 3 bin 500’ün üzerinde şirket var. Ama savunma sanayi şirketlerine, savunma sanayi ürünlerine destek veren tüm şirketleri düşündüğümüzde 8 bine yakın şirket var. İşte bu 1 milyar dolarlık kredi özellikle geri ödemesiz kısmıyla desteklenip verilecek. Uygun maliyetlerle bu sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana integratörlerimize hem komilerimize önemli bir nefes olacaktır.”

Törenin sonunda ise önce Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği’nin, ardından Tedarikçi Finansman Desteği’nin imza töreni gerçekleşti.