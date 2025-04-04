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Savunma Sanayii Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 36 sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Savunma Sanayii Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başkanlığın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım yapılacak kadrolar belli oldu

Buna göre, bilgisayardan kimyaya, makineden, elektrik ve elektroniğe, metalürjiden gemi ve gemi makinelerine, endüstriden uzay ve havacılığa kadar pek çok mühendislik bölümden mezun 36 kişi alınacak.  

Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 

Başvurular 18 Nisan'a kadar yapılacak. Başvurularını Başkanlığın "basvuru.ssb.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek olan adaylar en fazla iki pozisyona başvurabilecekler.

Başvurduğu ilandaki şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak kazananların ad ve soyadları ile sınav tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın "www.ssb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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