“Savunma sanayimizin geldiği nokta dünya çapında izlenen bir başarı hikayesi"

lisi, Ankara temasları kapsamında HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ'a ziyarette bulundu. İSO Meclisi, son yıllarda güvenlik, havacılık ve yazılım teknolojilerinde dünya çapında başarılara imza atan HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ'ın çalışmalarını yerinde incelemek ve savunma sanayisi işbirliklerini daha da geliştirmek üzere Ankara'ya bir ziyaret düzenledi. İSO heyetinde, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı, Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu üyeleri Sultan Tepe, Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Dr. Faruk Sarı, Murat Çökmez, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz ile çok sayıda İSO Meclisi üyesi yer aldı