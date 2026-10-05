Savunma ve havacılıktan rekor sinyalleri alınıyor!

MEHMET KAYA / ANKARA

Yıllıklandırılmış olarak ise yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolara ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda yıllıklandırılmış veride ulaşılan tutar, ihracatın 10 milyar doların üzerinde, bir önceki yıldan daha fazla ihracat üzerinde gerçekleşme ihtimalini güçlendirdi.

Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı 2025’te ilk kez 10 milyar doları aşmıştı. Bu tutar, başka sektörlerle karşılaştırıldığında düşük görünse de, küresel olarak açıklanan savunma ve havacılık ihracatı içinde Türkiye’yi 11. sıraya taşıdı. Savunma ve havacılıkta, küresel ihracatın çok büyük bir kısmı, Rusya, ABD, Fransa, Almanya ve Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Bu 5 ülkenin küresel savunma havacılık ihracatındaki payı toplamın yüzde 70’ini aştığı tahmin ediliyor.

TİM verilerine göre, Eylül ayında savunma ve havacılık ihracatı bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 10,7 artarak 634.1 milyon dolar oldu. Yılın 9 aylık dönemindeki ihracat ise yine bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 15,6 artarak 6.9 milyar dolara ulaştı. Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 29,9 ile tüm sektörler arasında en fazla ihracat artışı yaşanan sektör oldu ve 10 milyar 941.3 milyon dolar ile bir önceki yılın rekorunun kırılması işaretini verdi. Toplam ihracat içinde dönemsel olarak yüzde 4’ün üstüne çıkan savunma ve havacılık ihracatının payı, yıllıklandırılmış veride yüzde 3,9 ile yüksek seviyesini korudu.

Türkiye’nin savunma ve havacılıktaki ihracatının doğrudan savunma sanayiindeki en büyük ihracat kalemleri geçmişte kara araçları ve genel havacılık ürünlerinden oluşurken, son yıllarda buna mühimmatlar, insansız hava araçları, deniz platformları ve hava savunma sistemleri de güçlü katkı verdi. Türkiye’nin ihraç ürünleri gruplarına yönelik 2025 dönemine yönelik geniş çaplı bir raporlama yapılmadı. SIPRI’nin kendi metodolojisine göre yaptığı analizde Türkiye’nin küresel savunma ve havacılık ihracatı içindeki payı, son 10 yıldaki değişimle yüzde 0,8’li seviyelerden, 1,8’e kadar yükseldi.