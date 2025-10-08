Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Hansen: Altının onsu bir yıl içinde 5 bin doları görebilir



Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, Bloomberg HT yayına katılarak altının yıl başından bu yana gösterdiği yüzde 50'lik kazancı değerlendirdi. Hansen, "Gelecek 12 ayda altının onsunda 5 bin doların görülebilir" dedi.



Altında güvenli liman algısı ve talep etkisiyle rekor seviyeler yaşanıyor. 'Altında ralli sürecek mi?' sorusuna ise Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen yanıt verdi.

İnsanların neden altın aldığına bakmak gerektiğini söyleyen Hansen, "Ciddi bir alım görüyoruz, insanların neden yüzde 50 artışa yol açan alım yaptığına bakmak gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda insanlar Fed'in bağımsızlığından endişe duyuyor. Faizlerde düşüş beklentisi var, dünya mutlu bir yer değil, tüm bunlar da yatırımcıları altına yönlendiriyor" dedi.

Alımların pek çok kişinin başını döndürdüğünü belirten Hansen, ideal olarak 200-300 dolarlık bir düzeltme beklediğini ama bunun genel eğilimi yansıtmayacağını dile getirdi.

Şu anda 4 bin 150 dolar seviyesinde direnç olabileceğini gördüğünü ifade eden Hansen, "Ama tabi buradan Çin'li yatırımcılar yarın piyasa geldikten sonra neler olacağına bakmak gerekiyor. Ben ideal olarak rallinin çoğunun bu yıl görüldüğünü düşünüyorum. Diğer yandan ABD'deki ve dünyadaki siyasi durum dünya çapında değişmeyecek, enflasyon yapışkan olacak, faizler düşecek, bunlarla birlikte 5 bin dolar uç bir nokta gibi durmuyor" ifadelerini kullandı.

Hansen, yatırımcıların kâr realizasyonu yapmak için altında neler olduğunun yanıtını almak istediğini, söz konusu süreci daha da sürecek bir yükselişin başlangıcı olarak görüceğini ve satış için isteksiz davranabileceğini sözlerine ekledi.