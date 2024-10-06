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Sayısı çoğalıyor değeri düşüyor! Tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu

Merkez Bankası'nın Eylül verilerine göre, tedavüldeki banknotların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken, 200 TL’nin tutar bazında payı yüzde 79.9’a yükseldi. Ayrıca tedavüldeki banknotların yüzde 49.7’si 200 TL'lik banknotlardan oluşuyor, bu da her iki banknottan birinin 200 TL olduğu anlamına geliyor. 2009'da tedavüle sürüldüğünde 200 TL ile 129 dolar alınabilirken, bugün bu miktar 6.2 dolara düştü.

Haber Merkezi
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Sayısı çoğalıyor değeri düşüyor! Tedavüldeki her iki banknottan biri 200 TL oldu
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki son sunumu sırasında, banknotlarla (kâğıt para) ilgili bir soru üzerine “Şu anda üst kupür çalışması yok” dese de Eylül 2024 sonu itibarıyla tedavüldeki kâğıt paraların iki tanesinden biri “200 TL” haline dönüştü.

Bankalararası işlemlerde kullanılsın diye tedavüle verilmişti

Oysa 200 TL, 2009 yılında temelde bankalararası işlemlerde kullanılsın diye Türkiye’nin en büyük kupürlü banknotu olarak tedavüle verilmişti. Ancak özellikle 2018 yılıyla birlikte şiddetlenen ekonomik kriz ortamı, yüksek enflasyon ve TL’nin değerindeki erime bugün 200 TL’yi günlük kullanımın “zorunlu” parası haline getirdi.

2009'da 200 TL ile 129 dolar alınabiliyordu

Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberin göre 200 TL ile Merkez Bankası’nın yıllık ortalama dolar kuruna göre 2009’da 129 dolar alınabilirken bu rakam bugün 6.2 dolara düştü.

Her iki banknottan biri 200 TL oldu

Merkez Bankası’nın yeni yayımladığı verilere göre tedavüldeki banknot sayısı, Eylül 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 24, Eylül 2022’ye (iki yıllık) kıyasla yüzde 52.3 artarak 5 milyar 280 milyon 711 bin 97 adede ulaştı. Bunların yüzde 49.7’si olan 2 milyar 623 milyon 168 bin 944 adedini ise 200 TL’ler oluşturuyor. Adet bazında 200 TL’nin toplamdaki payı Eylül 2023’te yüzde 35.2, Eylül 2022’de ise yüzde 24.3’tü. Ayrıca 200 TL’lik kâğıt paralardaki artış oranı yıllık bazda 74.8, son iki yılda yüzde 211.8 oldu. 

Tutarda yüzde 80'i 200 TL

Bunun yanında 200 TL’lik kâğıt paraların toplam tutardaki payı doğal olarak çok daha büyük. Tedavüldeki kâğıt paraların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken bunun içinde 200 TL’nin payı yüzde 79.9’a yükseldi. Bu pay Eylül 2023’te yüzde 66.4, Eylül 2022’de ise yüzde 52.6’ydı.

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