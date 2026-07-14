Schengen için "güvenilir kişiler" formülü masada: Kimler 5 yıllık vize alabilecek?

Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununa ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. Avrupa Birliği'nin vize süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik atacağı yeni adımların, özellikle düzenli seyahat eden başvuru sahipleri için önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor.

Çin'in ardından dünyada en fazla Schengen başvurusu yapan ülke konumundaki Türkiye'de gözler, uzunca bir süredir vizesiz seyahate çevrilmiş durumda. Kısa süreli vizeler nedeniyle Türk vatandaşları yıl içinde 2-3 başvuruda bulunuyor, bu nedenle konsolosluklardaki iş yükleri de artıyor.

Yetkililer çalışmalarını sürdürürken yeni formüle ilişkin detayları aktaran NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, "güvenilir" kişilerin tespitiyle ilgili teknik çalışmaların hafta içinde başlayacağını bildirdi.

Peki kimleri etkileyecek?

Sonumut, söz konusu "güvenilir kişiler" için şu örnekleri sıraladı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören firmaların sahipleri, İstanbul, Ankara, İzmir sanayi odalarına üye kişiler, Avrupa'da araştırma yapan uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler…

İlk çalışmanın bu kitlelerin nasıl tespit edileceğine dönük olacağını belirten Sonumut, şöyle devam etti: "Bunlara önce iki, ardından beş yıl vize verilmesi gündemde. Bunda hem Türkiye'nin iradesi var, hem Avrupa Birliği'nin isteği var. Bu sayede yapılacak başvuru adedi veya uzun vadede 200-400 bin olarak hesaplanıyor. Bu sayede vize serbestisi sağlanana kadar var olan mağduriyetin geçici bir süre de olsa giderilmesi öngörülüyor."