Schengen vize çilesi derinleşiyor: Vatandaşlardan binlerce Euro toplanıyor

Schengen vizesi başvurularında yaşanan sistem yoğunluğu, “hızlı randevu” vaadiyle ortaya çıkan bazı kişi ve gruplar için yeni bir kazanç alanına dönüştü. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan ilanlarda, ücret karşılığında kısa sürede randevu alınabileceği iddia ediliyor.

Ücretler 1.000 Euro'ya kadar çıktı

Normal şartlarda 90-100 euro seviyelerinde olan vize başvuru maliyetleri, randevu krizinin ardından katlanmaya başladı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre bazı aracılar, kısa sürede randevu bulma vaadiyle kişi başı yüzlerce euro talep ediyor. Özellikle bayram ve yaz dönemindeki yoğunluk nedeniyle fiyatların 1.000 euro seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor.

Seyahat planlarını iptal etmek istemeyen vatandaşlar ise çoğu zaman yüksek ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Ancak uzmanlar, resmi olmayan kişi ve kurumlar üzerinden yürütülen işlemlerin ciddi mağduriyetlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Vize randevu krizi dolandırıcıları harekete geçirdi

Randevu krizinin büyümesiyle birlikte sahte danışmanlık şirketlerine yönelik şikâyetler de artıyor. Kendilerini profesyonel vize danışmanlık firması olarak tanıtan bazı yapılar, "VIP randevu", "garantili vize" ve "kısa sürede sonuç" gibi vaatlerle vatandaşlardan yüksek ücretler talep ediyor.

Ancak ödeme sonrasında süreçlerin uzadığı, iletişimin kesildiği ve vatandaşların mağdur edildiği yönünde çok sayıda iddia gündeme geliyor. Antalya merkezli bir firmayla yaşadığı süreci anlatan bir vatandaş, yalnızca danışmanlık hizmeti için yüzlerce euro ödeme yaptığını ancak vaat edilen işlemlerin gerçekleşmediğini söyledi.

Vatandaş, seyahat tarihinin geldiğini, uçak bileti ve otel rezervasyonlarının yandığını belirterek, şikâyet platformlarına yazı yazmasının ardından firmadan geri dönüş aldığını ancak ödeme konusunda yine sonuç alamadığını öne sürdü.

Çoklu hesap ve bot ağları

Sektör temsilcilerine göre krizin en önemli nedenlerinden biri otomasyon sistemleriyle çalışan "randevu avcıları". İddiaya göre bazı yazılımlar, sistemleri günün her saati tarayarak açılan ya da iptal edilen randevuları saniyeler içinde alabiliyor.

Bu sistemlerde kullanılan bot yazılımlarının çoklu hesaplar ve farklı bağlantılar üzerinden işlem yaptığı belirtilirken, gerçek kullanıcıların randevu bulmasının giderek zorlaştığı ifade ediliyor.

Vize randevu krizi turizm sektörünü vuruyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaşanan randevu krizinin yalnızca bireysel başvuruları değil, seyahat sektörünü de ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Bağlıkaya, sınırlı sayıda açılan randevuların kısa sürede tükendiğini belirterek, bu durumun yurtdışı tur planlamalarını da sekteye uğrattığını ifade etti. Bazı aracı kuruluşların Rekabet Kurumu'na şikâyet edildiğini kaydeden Bağlıkaya, hukuki süreçlerin de gündemde olduğunu dile getirdi.

Otel sistemlerindeki aksaklıklar vize başvurularını etkiliyor

Son dönemde yaşanan bir başka problem ise otel rezervasyonlarıyla ilgili. Özellikle grup rezervasyon sistemlerinde yaşanan teknik uyumsuzluklar nedeniyle bazı başvuruların "eksik evrak" gerekçesiyle reddedildiği belirtiliyor.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren temsilciler, grup rezervasyonlarının sistemlerde anlık görünmemesinin konsolosluklarda sorun oluşturduğunu ifade ederken, yaşanan durumun hem vatandaşları hem de acenteleri zor durumda bıraktığını belirtiyor.