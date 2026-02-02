Schengen vize randevu krizi büyüyor: Vatandaş pahalı aracı firmalara mecbur kaldı

Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım imkânı sağlayan Schengen vizesine yönelik sorunlar giderek ağırlaşıyor. Son dönemde asıl sıkıntı, vize almak değil, başvuru yapabilmek için randevu bulmak haline geldi.

Pandemi sonrası artan başvuru taleplerine rağmen büyükelçilik ve konsolosluklardaki vize personelinin yetersiz kalması, randevu sürelerini aylarca uzattı. Birçok ülkede bekleme süresi 6 aya kadar çıkarken, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler için bu süre 1 yıla kadar uzayabiliyor. Ayrıca özel yazılımlar kullanarak açılan randevuları saniyeler içinde kapatan bazı şirketler, randevu krizini daha da derinleştiriyor.

Başvurusu için gün bulabilmek neredeyse imkansız

Sosyal medyada ‘%100 Garantili Schengen’, ‘Schengen Derdine Son’, ‘5 Yıllık Schengen Garantisi’ gibi reklamlarla tanıtım yapan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Bireysel olarak ücretsiz vize başvurusu için gün bulabilmek neredeyse imkansızken, bu şirketler Estonya, Malta, Danimarka gibi ülkelere aynı gün içinde randevu alabiliyor. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelere ise randevu almaları birkaç ay sürebiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlardan belirli ücretler karşılığında pasaport bilgilerini alarak sisteme kayıt yapıyor.

Özel yazılımlar bireysel başvuruları neredeyse imkânsız hale getirdi

Büyükelçiliklerin açtığı randevular, özel yazılımlar kullanılarak birden fazla bilgisayar aracılığıyla listedeki kişilerin adına anında kapatılıyor. Bu hizmeti sağlayan onlarca şirket bulunuyor. Nefes'in haberine hepsi aynı yöntemle, özel yazılımlarla açılan randevuları kendi bekleme listesindeki kişiler adına dolduruyor. Bu nedenle herhangi bir AB ülkesinin vize sistemine girip, bireysel olarak randevu alabilmek neredeyse imkansız hale geliyor. Şirket görevlileri hangi ülkeden ne zaman randevu açılacağını bildiklerini ve bu yüzden müşterilerine garanti verdiklerini belirtiyor.

5 yıllık Schengen vizesi 600 Euro

Şirketler randevunun yanı sıra vize başvurusu için gerekli olan seyahat sigortası, konaklama rezervasyonu, uçak biletlemesi gibi hizmetler de sunuyor. Bu hizmetler için vize ve VFS, İDATA gibi aracı şirket ücretleri haricinde ilk başvuru için ortalama 175 Euro bedel alınıyor. 5 yıllık Schengen vizesi içinse 600 Euro ücret talep ediliyor.