Schengen vizesinde vurgun iddiaları: 7 şirkete inceleme başlatıldı

Schengen vizesi başvurularında randevuların bot yazılımlar aracılığıyla toplandığı ve daha sonra ücret karşılığında satıldığı yönündeki iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, IBAN üzerinden ödeme alınması ve faturasız işlem yapıldığına yönelik iddiaların değerlendirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini duyurdu.

7 şirket hakkında inceleme

Milletvekillerinin yazılı soru önergelerine yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bot yazılımlar aracılığıyla randevuların toplandığı ve ticari amaçla satıldığı iddialarına ilişkin Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını bildirdi.

Son 5 yılda vize hizmetlerine ilişkin 153 başvuru yapıldı

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Bolat, son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını belirtti.

Başvuruların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN'a ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na da iletildiğini söyledi.

Özel düzenleme yok

Vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını belirten Bolat, ilave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini kaydetti.

Mevzuatta "vize aracısı" boşluğu

Sektördeki en büyük açmazlardan birinin yasal boşluklar olduğunu kabul eden Ticaret Bakanı, mevcut Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuatta, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma politikaları, ücret iade koşulları veya tek taraflı bilgilendirme yükümlülüklerine dair özel bir düzenleme bulunmadığını belirtti.