Scope Ratings, Türkiye için 2026 takvimini açıkladı

Scope Ratings'den yapılan açıklamaya göre 2026 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçirme tarihi belirlendi. Buna göre, ilk değerlendirme için 24 Nisan 2026, ikinci değerlendirme için ise 23 Ekim 2026 tarihi planlandı.

2026 yılı için Fitch, Moody's ve S&P Global henüz bir takvim yayımlamadı. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.