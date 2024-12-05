Şeb-i Arus törenleri başlıyor! Oteller doldu, 20 bini aşkın turist akın edecek

Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri başlıyor. Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen törenler kapsamında yurtiçi ve yurtdışından turist akını yaşanacak.

Otellerde doluluk arttı

Bu yıl 'Muhabbet Vakti' temasıyla gerçekleştirilecek törenler 11 gün sürecek. Sabah’ın haberine göre, törenler boyunca çeşitli söyleşiler, paneller, sergi etkinlikleri ile Sema Ayin-i Şerif düzenlenecek. Törenlere sayılı günler kala Konya’ya yoğunluk arttı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, otellerin dolduğunu söyledi.

Konya’ya 20 bini aşkın turist akın edecek

Pandemiden bu yana en yüksek talebe ulaştıklarının altını çizen Karahan, "Bu yılki Şeb-i Arus özellikle pandemiden sonra yurtiçi talebi açısından zirvede. Pandemi dönemindeki düşüş geride kaldı. Bu yıl en büyük zirvesine ulaşmış durumdayız. Çünkü seyahat acenteleri ciddi paket programları yaptılar. Konya'ya olan talepler çok iyi. Yurtdışı turist açısından da talepler iyi durumda. Şu an için hafta sonları otellerimiz tamamen dolu. Yerli ve yabancı olarak en az 20 bini aşkın kişinin şehre gelmesini bekliyoruz" dedi.