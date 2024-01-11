Son dakika: SEC, Bitcoin ETF'lerini onayladı
Kripto para piyasalarında son dakika gelişmesi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin ETF'lerine onay verdiğini açıkladı.
SEC, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdiğini açıkladı.
Temel varlık olarak Bitcoin tutan bu fonlar artık ulusal borsalarda işlem görmeye başlayabilecek.
Kararın ardından Bitcoin 46 bin 700 dolara kadar çıktı.
Dün SEC'in resmi Twitter hesabından spot Bitcoin ETF'lerine onay verildiğine dair bir mesaj yayımlanmış ancak daha sonra hesabın ele geçirildiği bildirilmişti.
SEC sitesinde onay metni ve SEC Başkanı Gary Gensler'in konuya ilişkin açıklaması yer aldı.