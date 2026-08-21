Seçim maratonu başlıyor: İSO’da ilk sandık 26 Ekim’de kurulacak

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) 2026 yılı organ seçimlerinin takvimi netleşti. Buna göre, seçmen listeleri 2 Ekim Cuma günü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunulacak ve 8 Ekim’de onaylanacak. Sanayicilerin oy kullanma ve adaylık hakkını belirleyen seçmen listeleri 9 - 13 Ekim tarihleri arasında askıda kalacak. Olası itirazların ve İl/İlçe Seçim Kurulu değerlendirmelerinin ardından nihai seçmen listeleri 21 Ekim Çarşamba günü kesinleşerek 22 - 26 Ekim tarihleri arasında yeniden askıya çıkarılacak.

Meclis yapısını belirleyecek olan meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Geçici sonuçların ilanı ve itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçları 30 Ekim Cuma günü duyurulacak. İlk aşamanın tamamlanması ve temsilcilerin bildirilmesiyle birlikte oda yönetim organlarının seçimine geçilecek. 3 Kasım 2026 Salı günü; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu, birlik delegeleri, meclis başkanlık divanı ile meslek komiteleri başkan ve başkan yardımcıları seçimi yapılacak. Sürece ilişkin tüm itiraz değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte İSO’nun yeni dönem organ seçim sonuçları 6 Kasım 2026 Cuma günü resmen ilan edilecek.

Son 3 dönemdir İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Erdal Bahçıvan’ın, henüz resmi bir duyuru yapmamış olmasına rağmen yeni dönemde de adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan İSO Meclis Üyesi ve MAKFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın da, bir önceki seçimlerde olduğu gibi yeniden aday olmaya hazırlandığı biliniyor. Bir önceki seçimde kendi komitelerinden açık ara önde çıkan iki isim arasındaki başkanlık yarışında, Dalgakıran’ın 56 oyuna karşın 74 oy alan Bahçıvan yeniden başkan seçilmişti.