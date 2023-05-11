Seçim sonrası faizler %50'ye ulaşabilir

Bank of America (BofA), Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir değerlendirme raporu yayınladı. Raporda, seçimlerin ilk turda sonuçlanabileceği ihtimaline dikkat çekilirken, yatırımcıların mali taraftaki düzenlemeler nedeniyle tedirgin olduğu belirtildi.

Raporda, muhalefetin kazanması durumunda, para birimindeki değer kaybı ve faiz artışlarının bankacılık sektörü bilançolarında ve hükümetin yükümlülüklerinde sorunlara yol açabileceği ifade edildi. Bazı yatırımcıların da seçimlerden sonra bazı kurumların bilançolarındaki gizli yükümlülük ve maliyetlerin ortaya çıkabileceği yönünde endişeleri olduğu belirtildi.

BofA, Türkiye'deki borcun milli gelire oranının yüzde 50-55 seviyesinde olacağını öngörürken, faizlerin Eylül ayı itibarıyla yüzde 50'ye ulaşabileceğine ve TL'nin yüzde 20-25 değer kaybı yaşayabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, kampanya döneminde ücret artışları taahhütleri ve enflasyona ilişkin revizyon görüşmelerinin beklentileri üzerinde yukarı yönlü bir risk yarattığı ifade edildi.

Raporda, Türkiye'deki potansiyel finansman ihtiyaçlarına da değinilerek, depreme yönelik finansman ihtiyaçları ve kurda yaşanacak artışlara karşılık olarak kamu bankalarına sermaye konulması öngörüldü. Ancak, raporda herhangi bir taraf için net bir zaferin olmayacağı ve ekonomi için kolay bir çarenin olmadığı vurgulandı.