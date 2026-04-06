Seçim yaklaşıyor: Ali Emiroğlu, İMİB için adaylığını açıkladı

Mehmet KAYA

ANKARA

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin internet sitesinde, ilk toplantının 29 Nisan günü, çoğunluk olmaması halinde ise 30 Nisan günü yapılacağı duyuruldu. Ali Emiroğlu, yazılı bir açıklamayla başkan adayı olduğunu açıkladı.

Açıklamasında, maden ve doğal taş ihracatı için 15 milyar dolar bandına taşımayı hedeflediğini belirten Emiroğlu yönetim kurulu için de işaret verdi. Açıklamasında, doğal taş ve mermer sektörünü temsil eden sekiz güçlü firma ile endüstriyel mineraller ve metalik madenler alanında faaliyet gösteren üç yetkin firmadan temsilcilerin yönetimde yer alacağını vurgulayan Ali Emiroğlu, İMİB’in üretici ve ihracatçıların her aşamadaki sorununa eğilen, müdahil olan etkin bir yapı perspektifini öne çıkardı.

Sektörel ihracat hedefi koydu

Türkiye’nin madencilikten kaynaklı 60 milyar dolarlık dış ticaret açığı olduğunu açıklamasında belirten Ali Emiroğlu, orta vadede madenciliğin GSYH’deki payını yüzde 1,5’tan yüzde 3’e yükseltme, halen 6 milyar dolar dolayındaki maden ve doğaltaş ihracatını da 15 milyar dolar bandına çıkarmayı hedef olarak seçtiğini; çevreyle uyumlu, toplumla barışık madencilik kültürü, İMİB’in kurumsallaşması, genç mermerci ve madencilerin vizyonundan yararlanma unsurlarını öne çıkardı.

Yazılı açıklamasında, konteyner, navlun, ilave liman maliyetleri gibi unsurları içeren lojistik sorunlar, Çin pazarındaki kayıplar, mermerin daha iyi pazarlanması gibi sorun alanlarına değinen Ali Emiroğlu, bakanlıklar nezdinde girişim yapacak çalışma grupları, kritik limanlarla işbirliği, rekabet gücü ve pazarlama için Turkish Stones markasının oluşturulması, Turquality projelerinin geliştirilmesi unsurlarına değindi.

Adaylığının gündeme gelmesinin ardından Türkiye genelinde sektörün temsilcilerini ziyaret ettiğini, sorunları tespit ettiğini belirten Ali Emiroğlu, genel sorunlar yanında, her bölgenin kendine özgü zorluklarını da gözlemlediklerini; seçilmesi halinde bölgesel toplantılarla bunlara yönelik girişimler de yapacağı ifadesine açıklamasında yer verdi.

Aylığını açıkladığı günden itibaren Türkiye’yi karış karış gezdiğini belirten Ali Emiroğlu, mermer ocaklarından küçük atölyelere, satış depolarından büyük fabrikalara kadar yüzlerce işletmeyi ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ettiğini kaydetti. Emiroğlu, “Ziyaretlerimizde genel sektörel tıkanıklıkların yanı sıra her bölgenin kendine has zorluklarını yerinde tespit ettik. Sahadaki bu doğrudan temaslar, bundan sonra atacağımız adımların temelini oluşturacak. Seçildikten sonra da bölgesel toplantıları yönetim kurulu ile birlikte yıl içerisinde sürdürecek, sorunların sürekli takipçisi olacağız” dedi.

Açıklamasında mermer sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan İMİB Başkan Adayı Ali Emiroğlu, bu sektörün sürekli yeni ocak açmak zorunda olduğunu, mermerin moda olduğu dönemde ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirterek, “Oysa mevcut idari ve mali yükler, üreticilerimizi ruhsatlarını terk etme noktasına getiriyor. Rehabilitasyon bedelleri gibi ek maliyetlerin rekabet gücümüze etkilerini ilgili makamlara hassasiyetle aktaracağız. Ayrıca atölyelerimizin tasarım ve dekorasyon odaklı imalat kabiliyetlerini geliştirerek, onları katma değerli birer ihracatçı haline dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.