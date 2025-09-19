SEC'in gündeminde Trump'ın istediği 6 aylık finansal raporlama için kural değişikliği var

Atkins, CNBC'ye verdiği röportajda, Başkan Trump'ın konuyla ilgili paylaşımını memnuniyetle karşıladığını ve kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Altı aylık raporlamanın piyasalar için yabancı olmadığını vurgulayan Atkins, ABD dışı yerleşik halka açık şirketlerin bunu halihazırda uyguladığını ve bu kuralın ABD'de aslında 1970'e kadar geçerli olduğunu anımsattı.

Atkins, hissedarlar ve halka açık şirketler için doğru raporlama zamanlamasını piyasanın belirleyebileceğini vurgulayarak, "Prensipte, mevcut kurallarımızda değişiklik önermenin iyi bir ilerleme yolu olacağını düşünüyorum. Ardından bunu değerlendirir, sonra da bu doğrultuda ilerleriz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin 15 Eylül'de bir paylaşımda bulunmuştu.

SEC'in onayına bağlı olarak şirketler ve kurumların artık üç aylık dönemlerde rapor sunmak zorunda bırakılmaması gerektiğini kaydeden Trump, bunun yerine 6 aylık raporlama yapılması önerisinde bulunmuştu.

Trump, bunun hem maliyet tasarrufu sağlayacağını hem de yöneticilerin şirketlerini düzgün şekilde yönetmeye odaklanmalarına olanak tanıyacağını savunmuştu.

ABD'de mevcut düzenlemeler, halka açık şirketlerin üç ayda bir finansal rapor açıklamasını zorunlu kılıyor.