Sector Tarım, tarımsal zararlılarla mücadeleyi ihracatla 35 ülkeye taşıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Tarımsal üretimde bitki besleme (gübre), bitki koruma (zirai ilaç) ve tohum üretimi alanında çözümler sunan Türkiye’nin öncü şirketlerinden Sector Tarım, üretim kapasitesini en üst düzeye çıkararak global ağını genişletmeyi hedefliyor. 25 yıldır Türk tarımının verimliliği için faaliyet gösteren Sector Tarım, güçlü distribütörlük ilişkileri, bitki besleme ve bitki koruma odaklı üretim yapan iki fabrikasıyla yerli üretimin gücünü uluslararası pazarlara daha yaygın biçimde yansıtmaya hazırlanıyor.

2026 yılı başında üretime başlayan Aksaray fabrikasında düzenlenen basın buluşmasında faaliyetleri hakkında bilgi veren Sector Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fuat Kunduracı, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeterliliğe sahip dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre tarım sektörü, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,3 büyüme kaydederek ekonomik büyümenin lokomotiflerinden biri oldu. Sector Tarım olarak ürün çeşitliliğini bölge, bitki türü ve üretim koşullarına göre şekillendirerek 25 yıldır çiftçilerin farklı ihtiyaçlarına uygun, katma değerli profesyonel çözümler geliştiriyoruz” dedi.

“Yerli ürünlerimizi 35 ülkede görmek istiyoruz”

AB ve ABD standartlarında üretim yapan yüksek kapasiteli iki fabrikalarının bulunduğunu aktaran Fuat Kunduracı, Sector Tarım’ın üretim kapasitesine dair şu bilgileri paylaştı: “Bitki besleme ürünlerinin üretimini Konya tesisinde, bitki koruma ürünlerinin üretimini ise Aksaray tesisinde gerçekleştiriyoruz. 35.000 metrekarelik bir arazi üzerinde 26.000 metrekarelik alanda faaliyet gösteren, 45 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip bitki koruma üretim tesisimiz, AB ve ABD normlarında üretim yapan Türkiye’deki en modern tesistir. Konya’da 20.000 metrekare alanda faaliyet gösteren, 50.000 ton/yıl katı, 30.000 ton/yıl sıvı gübre üretim kapasitesine sahip bitki besleme tesisimiz, sektöründe Türkiye’nin en modern ve uluslararası standartlarda üretim yapan tesislerinden biridir. Bu tesislerimizde, üretim teknolojilerimizi sürekli güncelleyerek, uluslararası standartlarda bitki koruma ve besleme ürünleri üretiyor ve geliştiriyoruz. Orta vadede amacımız bu tesislerimizde vardiya artırımıyla kapasitemizi 100 bin tonun üzerine çıkararak uluslararası pazarlara odaklanmak. Yüksek kaliteli ürünlerimizle Avrupa başta olmak üzere 35 ülkede yer almak istiyoruz. Böylece yerli üretimi güçlendirirken, ülkemizin rekabet gücünü artıracak, ihracata katkımızı da yükselteceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Modern tesislerde sürdürülebilir üretim

Fabrikaların sadece üretim kapasitesinin değil, saklama, depolama yetkinliğinin önemine de dikkat çeken Kunduracı, “Ürün portföyümüz içerisinde yer alan bitki koruma ürünleri; içeriklerinde yer alan aktif maddeler ve yardımcı kimyasallar nedeniyle çevresel mevzuat, kimyasal güvenlik, ürün etiketleme, depolama, taşıma ve bertaraf gibi alanlarda düzenlemelere tabidir. Örneğin ürünlerimizin, nitelikleri gereği, 5°C ile 35°C sıcaklık aralığında ve belirli çevresel koşullarda depolanması gerekmektedir. Ayrıca ürün gruplarından bazılarının fiziksel, kimyasal ya da güvenlik gerekçeleriyle aynı alanda değil, birbirinden ayrı ve izole şekilde muhafaza edilmesi zorunludur. Bitki koruma ürünlerinden herbisit (yabancı otları öldürücü) ve non-herbisit (organizmaları öldürücü) ürünlerin aynı alanda depolanmaması gerekmektedir. Her iki fabrikamız bu anlamda Türkiye’nin en modern tesisleri arasındadır.”

“Ar-Ge çalışmaları işimizin merkezinde”

2016 yılında üretim süreçlerine ilişkin inovatif yollar geliştirmek amacıyla ‘Dr. Sector Bilim Merkezi’ni kurduklarını belirten Fuat Kunduracı, “Sürdürülebilir üretim anlayışımızla toprağı ve doğal kaynakları korurken çiftçilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ediyor, yenilikçi, verimlilik odaklı çözümler sunuyoruz. Dr. Sector Bilim Merkezi’nde deneyimli ekiplerimiz, sahadan aldıkları geri bildirimlerle hem mevcut ürün hem de yeni ürün geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve sanayi iş birlikleriyle biyolojik çözümlerin geliştirilmesi, feromon temelli biyoteknik mücadele yöntemleri, faydalı böceklerin ve zararlıların doğal düşmanlarının yetiştirilmesi alanlarında Ar-Ge, teknik geliştirme ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda özellikle pestisit kalıntısı bırakmayan ürünlerin geliştirilmesine yönelik önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyebilirim. Ar-Ge çalışmalarını işimizin merkezine koyuyoruz” diye konuştu.

“Tohum üretimi hedeflerimiz arasında”

En büyük hedeflerinden birinin tohum alanında uluslararası düzeyde söz sahibi olmak olduğunu ifade eden Kunduracı, “Tohum üretimi konusunda bazı iş birliği adımlarımız bulunuyor. Biyolojik mücadele tarafında da büyüme projeksiyonlarımızı oluşturduk. Dünyada tarım kimyasallarının önemi ve etkisi giderek artıyor. Önemli olan tüm bu yatırımları minimum sürdürülebilir borçlanma ile dengeyi kurarak yürütebilmek. İnsanlığın en önemli konusu haline gelen gıdanın sürdürülebilirliğini teminat altına almak bizim çalışma alanımız. Bu konuda da bilimsel iş birlikleri ile ürünlerimizi geliştiriyor, çiftçilerimize sahada destek sağlayarak bilinçli üretim anlayışının yaygınlaşmasını destekliyoruz” dedi.

Türkiye genelinde toplam 8 şubede hizmet veren Sector Tarım’ın, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tescilli toplamda 235 adet bitki besleme (gübre) ürünü ve toplam 95 adet bitki koruma ruhsatı bulunuyor.