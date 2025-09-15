  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. SED ödemesi hesaplara geçti! Hak sahiplerine 1 milyar 433 milyon lira yatırıldı
Takip Et

SED ödemesi hesaplara geçti! Hak sahiplerine 1 milyar 433 milyon lira yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SED ödemesi hesaplara geçti! Hak sahiplerine 1 milyar 433 milyon lira yatırıldı
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

"Çocukların değişen ihtiyaçlarına göre çeşitlendirdik"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Çocuklar SED ile ailelerinin yanında destekleniyor

Bu kapsamda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların kendine güvenen, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.

"1 milyar 433 milyon liralık SED ödemesi yaptık"

Bakanlık olarak aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, “Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

Sosyal ve Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldıBakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldıEkonomi
Özgür Çelik, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Partimiz tartışılsın istiyorlar ama iktidar yürüyüşümüz sürecekÖzgür Çelik, kurultay davasının ertelenmesini değerlendirdi: Partimiz tartışılsın istiyorlar ama iktidar yürüyüşümüz sürecekGündem
Kılıçdaroğlu, CHP’nin ‘kurultay iptali’ davasını evinden takip ettiKılıçdaroğlu, CHP’nin ‘kurultay iptali’ davasını evinden takip ettiGündem
CHP kurultayı iptal davası tedbirsiz ertelendiCHP kurultayı iptal davası tedbirsiz ertelendiGündem

 

 

 

Ekonomi
Çin: TikTok konusunda ABD ile temel çerçevede mutabakata vardık
Çin: TikTok konusunda ABD ile temel çerçevede mutabakata vardık
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Eskişehir’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı!
Eskişehir’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı!
Kasaplardan kıyma için 'karekod' uyarısı geldi
Kasaplardan kıyma için 'karekod' uyarısı geldi
AK Parti’den İstanbul’da ulaşım zammına tepki! Yılda bir kez yapılması gerekiyor
AK Parti’den İstanbul’da ulaşım zammına tepki! Yılda bir kez yapılması gerekiyor
Türkiye'de konut piyasası canlandı! Satılık konut talebi son 2 yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi son 2 yılın zirvesinde!