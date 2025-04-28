SEDDK açıkladı: Araç sigortalarında yeni dönem

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motorlu araç sigortalarında yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenlemeye göre, hasar gören bir aracın "tam hasar" veya "ağır hasar" statüsünde değerlendirilebilmesi için belirli kriterler oluşturuldu. Buna göre eğer aracın hasar tutarı, rayiç değerini aşar ve onarım mümkün olmazsa, araç "tam hasar" olarak kabul edilecek. Ayrıca, rayiç değerin %60’ını aşan hasar veya kritik parçaların zarar görmesi durumunda ise araç "ağır hasar" statüsünde işlem görecek.

Eksper atama zorunluluğu getirildi

Bununla beraber tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

Yapılan işlemlerin SBM üzerinden takibine olanak sağlandı

Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından "Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak “hurda tescil belgesi” veya “trafikten çekilmiştir belgesi” alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlanmıştır." denildi.