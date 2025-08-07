  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. SEDDK duyurdu: Malpraktis sigortasında teminat limitleri ve prim tarifesi güncellendi
Hekim ve diş hekimleri için zorunlu olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası’nda teminat tutarları ve prim tarifesi yeniden belirlendi. Sigortada risk gruplarına göre 1 ila 4 milyon TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme 1 Kasım’da yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SEDDK duyurdu: Malpraktis sigortasında teminat limitleri ve prim tarifesi güncellendi
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (malpraktis sigortası) kapsamında hekimlerin ve diş hekimlerinin hukuki risklerine karşı sağlanan finansal korumasını artırıldığını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte teminat limitleri ve prim tarifesi yeniden belirlendi.

Risk grubuna göre teminatlarda güncelleme

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ekinde yapılan değişiklikle, risk gruplarına göre uygulanacak azami teminat tutarları şöyle güncellendi:

I. Risk Grubu için: 1.000.000 TL

II. Risk Grubu için: 2.000.000 TL

III. Risk Grubu için: 3.000.000 TL

IV. Risk Grubu için: 4.000.000 TL

Prim tarifesi de yeni teminatlara paralel olarak revize edildi.

Kasım ayında yürülüğe girecek 

Güncellenmiş teminatları içeren poliçeler, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren sigorta şirketleri tarafından sunulmaya başlanacak.

Söz konusu sigorta, sağlık meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri tıbbi kötü uygulamalardan doğan maddi zararlara karşı koruma sağlıyor.

