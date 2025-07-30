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SEDDK hak sahiplerince aranmayan para sınır tutarlarını revize etti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik"te yer alan parasal sınır tutarlarını güncelledi. Ayrıca, hak sahiplerine yapılacak bildirimlerde kalıcı veri saklayıcısı kullanma zorunluluğu getirdi.

Haber Merkezi
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SEDDK hak sahiplerince aranmayan para sınır tutarlarını revize etti
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen parasal sınır tutarlarını revize ederek, kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirim yükümlülüğü getirdi.

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Parasal sınır tutarları revize edildi

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu Yönetmelikte belirtilen parasal sınır tutarları revize edilerek, kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirim yükümlülüğü getirildi.

Yeni uygulamada 100 TL ve üzerindeki tutarlar için öncelikle kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile hak sahiplerine bilgilendirme yapılması ve ulaşılamaması durumunda ise bu paralardan 1000 TL ve üzerindeki tutarlar için iadeli taahhütlü mektup yoluyla bilgilendirme yapılması yönünde değişiklik gerçekleştirildi.

Ayrıca, söz konusu tutarların her yıl ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranına göre otomatik olarak artırılması düzenlendi.

 

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