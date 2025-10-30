SEDDK ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması imzalandı

  1. Ekonomim
Türkiye Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, sigortacılık alanında işbirliği ve bilgi paylaşımını kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Türkiye Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (ACMB) arasında sigortacılık alanında işbirliği ve bilgi paylaşımını kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülkenin sigorta ve reasürans piyasalarının güvenli ve istikrarlı gelişimini desteklemeyi amaçlayan anlaşma, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca gerçekleştirildi. Bu madde, SEDDK’ya yabancı ülkelerin sigortacılıkla ilgili denetim ve düzenleme otoriteleriyle iş birliği ve bilgi paylaşımına yönelik mutabakat zaptı imzalama yetkisi veriyor.

Mutabakat zaptı kapsamında taraflar, düzenleyici deneyimlerin paylaşılması, mesleki eğitimlerin desteklenmesi ve teknik bilgi alışverişinin artırılması yönünde ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Böylece iki ülke arasında sigortacılık alanındaki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve sektörel entegrasyonun derinleştirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde SEDDK’yı Başkan Davut Menteş, Azerbaycan Merkez Bankası’nı ise Guvernör Taleh Kazimov temsil etti.

