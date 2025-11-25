SEDDK, kıyı tesisleri sigortasında teminat artışına gitti

SEDDK, "Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmî Gazete’de yayımladı.

Yapılan düzenlemeye göre, maddi zararların temizleme masrafları ile atıkların taşınması ve bertarafı için belirlenen teminat tutarları, tesisin yıllık üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesine göre 8 milyon lira ile 64 milyon lira arasında olacak. Önceki uygulamada bu tutarlar 1 milyon lira ile 8 milyon lira arasında değişiyordu.

1 ocak 2026’dan itibaren yeni uygulama başlıyor

Tedavi giderleriyle daimi sakatlık ve ölüm halinde kişi başına teminat tutarı 300 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılırken, olay başına durumlarda 10 milyon lirayla 80 milyon lira arasında uygulanacak. Tedavi giderleriyle daimi sakatlık ve ölüm halinde olay başına teminat tutarı daha önce 1,5 milyon lira ile 12 milyon lira arasında uygulanıyordu.

Tebliğe göre, ana faaliyet konusu petrol ve petrol türevlerini elleçleyen kıyı tesisleri için asgari maddi teminat tutarları söz konusu teminatların üç katı olarak uygulanacak. Üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin belirlenmesinde tesisin sigorta konusu faaliyeti ile ilgili üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesi esas alınacak.

Bu kapsamda, tebliğde yer alan teminat tutarları, her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin yıllık (bir önceki yılın aynı ayına göre) değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılacak. Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.