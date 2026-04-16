SEDDK, Magdeburger Sigorta’nın faaliyetlerini kısıtladı

Selçuk ALTUN

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, Magdeburger Sigorta’nın bir süredir ilgili mevzuat kapsamında yakın izlemeye alındığı ve kademeli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Ancak alınan önlemlere rağmen şirketin sermaye yeterlilik koşullarını sağlayamadığı vurgulandı. Bu nedenle, şirketin yeni poliçe üretimi ve mevcut poliçelerin yenilenmesi yetkisi, gerekli mali şartlar sağlanana kadar askıya alındı.

Mevcut poliçeler için güvence vurgusu

Kurum, alınan kararın sigortalıların mevcut haklarını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Açıklamada, Magdeburger Sigorta’nın daha önce düzenlemiş olduğu poliçeler kapsamında, özellikle hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

“Gözetim ve denetim sürecek”

SEDDK, sigorta sektöründe güven ve istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

“Sermaye için anlaşma aşamasındayız”

Süreçle ilgili ekonomin.com'a açıklamada bulunan Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, şirketin sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Bir yatırımcı grupla anlaşma noktasına ulaştıklarını ifade eden Hancıoğlu, "İsim vermek istemiyoruz, ancak bir grup ile anlaşma aşamasındayız. SEDDK onayı için yakın zamanda başvuru yapacağız. Dosyamız şu anda hazırlanıyor. Önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde süreci tamamlayarak resmi başvuruyu gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.