SEDDK, Özbekistan heyetiyle tarım sigortası uzmanlığını masaya yatırdı

SEDDK, tarım sigortalarındaki bilgi ve tecrübelerini Özbekistan heyetiyle paylaştı.

Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı UzAssets Yatırım Şirketi Kurumsal Sekreterliği Başkanı Usmonaliev Botyr Usmonalievich, Tarım Bakanlığı IT Departmanı Şef Uzmanı Utkirbek Kosimov Musurmon Ugli, Tarım Bakanlığı Dijital Merkez Başkanı Makhmudov Utkir Bakhtiyarovich ve Tarım Bakanlığı Hukuk Departmanı Avukatı Abdumannonov Muhammad SEDDK’yı ziyaret etti.

Özbekistan heyetiyle tarım sigortaları masaya yatırıldı

Toplantıda, Türkiye'nin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) alanındaki güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşıldı. Bu görüşmeye Başkan Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, Başkan Yardımcısı Tahir Emre Ardal, Daire Başkanı C. Sanem Cengiz, Daire Başkanı Işıl Konya ve Grup Başkanı Melih Özbulut katılım sağladı.

Özbekistan TARSİM modelini sigorta sistemine dahil ediyor

Görüşme kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarım sigortaları alanında uzun süredir devam eden işbirliğine dair bilgi alışverişi gerçekleşti.

Özbekistan heyeti, bu yıl içerisinde Özbekistan'da TARSİM modeli esas alınarak kurulması planlanan tarım sigorta sistemine ilişkin yasanın yayımlandığını ve alt düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ve Özbekistan ortak projeleri hayata geçirecek

Her iki ülke heyeti de tarım sigortaları konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet beyanında bulundu