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SEDDK sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi

SEDDK, vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi.

Haber Merkezi
AA
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SEDDK sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımladı.

Asgari teminat limitleri güncellendi

SEDDK'den yapılan açıklamada, genelge ile anlaşmalı ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarındaki yıllık asgari teminat limitlerinin günümüz koşullarına uygun şekilde güncellendiği belirtildi.

1 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek

Ayrıca, ülke genelindeki 20 kamu hastanesi için özel teminat limiti belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Sigortanın teminat kapsamında değişiklik yapılarak poliçelerde asgari bir standart sağlanması amacıyla ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinin teminat dışında bırakılmaması düzenlendi. Yapılan düzenleme ile sigortanın kapsayıcılığının ve kullanılabilirliğinin arttırılması hedeflenmekte olup, Genelge 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir." ifadeleri kullanıldı.

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