SEDDK'dan sahte kefalet senedi uyarısı

SEDDK'nın konuya ilişkin basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun önleyici faaliyetleri kapsamında, kefalet poliçeleri ve senetlerindeki sahteciliğin engellenmesine yönelik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde yeni bir uygulama geliştirilmiştir. Buna göre, kefalet senedi kullanıcılarına SBM "Sigortam360" uzantısının "Poliçeler" sekmesindeki https://online.sbm.org.tr/ovm-police/public/kefaletSenedi/sorgu.sbm web adresi üzerinden “birim referans no” ile kefalet poliçeleri ve senetlerinin gerçekliğinin ve geçerliliğinin ücretsiz olarak sorgulanması imkanı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."