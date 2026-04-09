SEECO Projesi ile 11 ilde 15 milyon kişiye ulaşıldı

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Mardin olmak üzere 11 ilde, İpekyolu, Doğu Akdeniz, Karacadağ, Çukurova ve Dicle Kalkınma Ajansları ile birlikte sahada aktif yürütülen proje kapsamında; yerel yönetimler, valilikler ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak eğitimler, buluşmalar ve kapasite geliştirme çalışmaları düzenleniyor.

SEECO Proje Yöneticisi Hande Kara, "2021 yılının Nisan ayında başlayan projemizin amacı, misafir ve ev sahibi topluluklardaki kadın ve gençlerin geçim kaynaklarını iyileştirmek, sosyal girişimciliği destekleyerek yerel toplulukların refahına katkı sunmak. Anadolu kültüründen ilham alarak paylaşımı, imeceyi ve dayanışmayı merkeze alıyor, sosyal girişimcilik yoluyla çevresel ve sosyal sorunlara çözümler üretiyoruz. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupları desteklemek, onların potansiyellerini açığa çıkararak ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak, SEECO’nun öncelikli hedeflerinden biri. Anadolu’nun gizli kahramanlarını keşfetmek için çıktığımız bu yolda, kadınların ve gençlerin kendi potansiyellerini görmelerine rehberlik ediyoruz. Henüz kendi gücünü keşfetmemiş girişimcilerin hikayelerine tanıklık ediyor, onların ilham verici adımlarını destekliyoruz” dedi.

Proje ile oluşturulan Sosyal Girişimcilik Merkezleri hakkında da bilgi veren Kara, “Bu merkezlerde; bireysel ve ortak çalışma alanları, girişimcilik atölyeleri, iş geliştirme atölyeleri, eğitim salonları, kreş, sosyal girişimcilik kütüphanesi gibi kullanım alanları bulunuyor. Yine bu kapsamda oluşturulan Geçim Kaynağı Tesisleri ile de kadınlar ve gençlerin gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri için yerel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılıyor. Bölgenin ihtiyacına göre çeşitlenen ve iş birlikleriyle sürdürülebilirliği sağlanan tesisler, tekstil, dikiş, gıda işleme gibi sektörlerde çeşitli atölye ve tesisleri içeriyor” açıklamasında bulundu.