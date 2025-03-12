Şehirlerarası otobüs biletlerinde aile yılı indirimi! Bakanlık şartları duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüs biletlerinde aile yılı indirimi uygulanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, 2025 Yılı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak otobüsle seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti.

Ücret tarifesi üzerinden yüzde 40’a kadar indirim yapılacak

Düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor.

En fazla 4 kişi indirimli bilet alabilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.”

Firmalar için zorunluluk olmayacak

Bakan Uraloğlu, otobüs firmalarının serbest rekabet ortamında kendi kampanyalarını düzenleyerek bu indirim fırsatını aileler için cazip hale getireceğine inandıklarını belirtti. Uraloğlu, “Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. Ancak rekabet ortamında firmaların, aileler için özel kampanyalar sunarak bu imkândan daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Bakanlığa bildirdikleri ücret tarifelerinin üstünde fiyat belirlemelerinin yasak olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin de sıkı şekilde devam edeceğini belirtti.