Şehit aileleri ve gazilerin haklarında yeni dönem: Aylıklara zam düzenlemesi

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifiyle, şehit yakınları ve gazilere yönelik aylık ödemelerinde kapsamlı bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor. Teklif kapsamında bazı maaşların 86 bin liraya kadar yükseltilmesi öngörülürken, düzenlemenin önce TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.

Şehit anne ve babalarının aylıklarına taban ödeme düzenlemesi geliyor

Teklif kapsamında şehit anne ve babalarına ödenen aylıklarda taban gelir uygulaması getiriliyor.

Mevcut durumda toplam 7 bin ila 9 bin lira arasında aylık alan anne ve babaların ödemesi 14 bin 37 liraya çıkarılacak. Toplam aylığın asgari ücretin altına düşmemesi sağlanacak. Toplam aylığı 15 bin ila 16 bin lira seviyesinde bulunan hak sahiplerinin ödemeleri ise 21 bin 500 liraya yükselecek.

En düşük ödeme 58 bin lirayı aşacak

Yasa teklifiyle gazi aylıkları maluliyet derecelerine göre yeniden hesaplanacak. En düşük gazi aylığının 58 bin 590 lira ile 68 bin lira arasında olması öngörülürken, ağır maluliyet durumunda aylık tutarı 68 bin liradan 86 bin liraya kadar yükselecek. Maluliyet derecesi bulunmayan bazı terör mağdurlarına ise gerekli şartları taşımaları halinde aylık 28 bin 76 lira ödeme yapılacak.

Aylıklar için taban sınırı getiriliyor

Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, öğrenciler ile sivillere bağlanan aylıklar için de yeni taban ödeme sistemi getiriliyor.

Buna göre bağlanacak toplam aylık, 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla hesaplanacak tutarın altına düşemeyecek. Evde bakım yardımı alan gazilere yapılan ödeme ise 70 bin 187 liraya yükseltilecek.

15 Temmuz gazilerine yeni hak

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanmasına rağmen maluliyet derecesi alamayan kişiler de düzenlemeden yararlanabilecek.

Bu kişilere yasa yürürlüğe girdikten sonra 28 bin 76 lira aylık bağlanacak. Ayrıca ücretsiz toplu ulaşım, elektrik ve su indirimi gibi muharip gazilere tanınan sosyal haklardan da faydalanabilecekler.

Terör mağdurlarına geriye dönük hak düzenlemesi geliyor

Düzenleme, geçmiş yıllarda gerçekleşen terör olaylarında yaralanan kişileri de kapsayacak şekilde geriye dönük uygulanacak. Hak sahipleri, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 1 yıl içinde başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Yapılan incelemelerde vazife malullüğü şartlarını taşıdığı belirlenen kişilerin mevcut aylıkları yeniden hesaplanarak hakları güncellenecek.

Şehit anne ve babası (7-9 bin TL alanlar): 14.037 TL

Şehit anne ve babası (15-16 bin TL alanlar): 21.500 TL

En düşük gazi maaşı: 58.590 TL – 68.000 TL

Ağır malul gazi maaşı: 68.000 TL – 86.000 TL

Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara bağlanacak aylık: 28.076 TL

15 Temmuz’da yaralanıp maluliyet derecesi alamayanlara bağlanacak aylık: 28.076 TL

Evde bakım yardımı alan gazilere ödeme: 70.187 TL