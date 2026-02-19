Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi: Kanun teklifi sunuldu

Halil Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, şehit ailelerine bağlanan aylıkların alt sınırının iki asgari ücret düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.

Teklifle şehit yakınları ve gazilerin sosyal güvenlik ve istihdam alanında karşılaştıkları farklı uygulamaların giderilmesi ve toplumsal adaletin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ÖTV istisnası gazileri de kapsayacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu teklifte, taşıt alımında uygulanan ÖTV istisnasının gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 7 senede bir uygulanması öngörülüyor.

Kamuda istihdam

MHP'li Halil Öztürk’ün teklifinde şehit ve gazi çocuklarının kamu iş yerlerinde işçi statüsünde istihdamına yönelik ilave bir kontenjan düzenlemesi de yapılıyor. Teklifte, kamudaki toplam işçi sayısının yüzde biri oranında şehit ve gazi çocuklarına kontenjan ayrılması talep ediliyor. Vazife malullerinin yeniden çalışması hâlinde aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme de yapılıyor.