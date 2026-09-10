Şehit yakınları ve gazilere 217,2 milyon liralık ödeme yapılacak

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Düzenleme kapsamında birçok alanda hakların iyileştirildiğini ifade eden Işıkhan, 25 bin 99 vatandaş için toplam 217,2 milyon liradan fazla ödemenin 11 Eylül 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül 2026 tarihinde (yarın) hesaplara yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Aylık ve bakım ücretleri yükseltildi

Düzenlemeyle şehit yakınları ve gazilerin haklarında yapılan iyileştirmelere ilişkin Bakanlığın paylaşımında, anne ve/veya babaların aylıklarının net asgari ücret seviyesine yükseltildiği, bakım ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandığı belirtildi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler, güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ile sivil vatandaşlar ve hak sahiplerinin aylıklarının artırıldığı kaydedildi.

Ödemeler hesaplara yatırılacak

Ayrıca 684 sayılı KHK kapsamında terör eylemleri nedeniyle yaralananlara bağlanan aylıklarda artış sağlandığı, 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk defa aylık bağlandığı ve vazife malullerinin 1 Eylül itibarıyla terfilerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ödemelerin mevcut aylık hesaplarına, ilk defa aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerinin ödemelerinin ise ek ödeme hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Işıkhan, paylaşımının devamında, "Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.