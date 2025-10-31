Şeker İş Başkanı İsa Gök: Asgari ücret sürdürülebilir yaşam ücreti olarak yeniden değerlendirilmeli

Hüseyin GÖKÇE - ANTALYA

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) Başkanı İsa Gök, asgari ücretin sürdürülebilir yaşam ücreti adı altında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye’de emek kesiminin çok zor süreçten geçtiğinin altını çizen Gök, koşulların yeni nesil emek yasasını zorunlu hale getirdiğini bildirdi.

Çalışma hayatını takip eden gazetecilerle Antalya’da bir araya gelen İsa Gök, çalışma hayatında yapısal çözüm getirilmesi gereken sorunlar bulunduğunu söyledi.

Sendikal örgütlenme, taşeronlaşma ve güvencesizliğin önemli sorun olarak devam ettiğini belirten Gök, asgari ücretin de “sürdürülebilir yaşam ücreti” adı altında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Başkan Gök; genel ücret politikalarının ve vergi sistemi yanı sıra performans bahanesiyle işçiye psikolojik baskıların uygulanmasının da çalışma hayatının sorunları arasında yer aldığını belirtti.

Gök, sıraladığı yerleşik sorunların, sendikaları artık büyük resmi önlerine koyarak “Yeni Nesil Emek Yasası”na zorladığını dile getirdi.

“Basın sektöründeki işsizlik ülke işsizlik ortalamalarının üzerinde”

Toplumun tarafsız, eksiksiz ve doğru haberlerle bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biri olduğunu vurgulayan İsai Gök sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakârca çalışan ve haber üreten basın mensuplarımızın bir takım nedenlerle işten çıkartılmasının bugün bir mahrumiyet bolluğuna dönüşmesini üzüntüyle takip etmekteyiz.”

Basın sektöründeki işsizlik oranlarının, ülkenin genel işsizlik oranından yüksek olduğuna dikkat çeken İsa Gök, bağımsız basın ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Gazze’de İslam dünyasının sessiz ihaneti”

Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Gök, Gazze’de hayatını kaybeden 70 bin insan içinde 250’den fazla gazeteci olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

“Gazze, sadece İsrail’e değil, ABD’nin stratejik vesayetine, İngiltere’nin tarihî ikiyüzlülüğüne, Avrupa’nın insan hakları maskesine ve İslam dünyasının sessiz ihanetlerine karşı da savaş vermiştir. Bu direniş, Batı’nın “medeniyet” iddiasını yerle bir eden ve hakikatin yeniden doğuşudur.”

“Özel fabrikalardaki örgütlenme engelleniyor, zorla istifa ettiriliyor”

İsa Gök, bir dönem yoğun itiraz ettikleri şeker sektöründeki özelleştirmenin istihdama olan etkilerini de analiz etti. Özelleştirilmesinden vazgeçilen fabrikalarda istihdamın tekrar normale dönmeye başladığını ve artık çarkların döndüğünü söyledi.

Buna karşılık özelleştirilen fabrikalarda sendikanın örgütlenmesinin önüne engeller koyulduğunu kaydeden Gök, yetki aldıkları fabrikalarda sendikalı işçilerin zorla istifa ettirildiğini belirtti.

Türkiye’de genel sendikalaşma oranının yüzde 15 gibi düşük seviyede olduğunu söyleyen Gök, buna karşılık toplu sözleşmeden yararlananların oranının ise yüzde 8-9 seviyelerinde kaldığına değindi.

ŞEKER-İŞ Sendikasının Avukatı Gökhan Candoğan ise sendikal örgütlenmeyi engelleyenlerin ceza alması gerektiğini vurguladı.

Candoğan, iş hukuku konusunda uzman avukatlar bulunmasına rağmen, toplu iş sözleşmesi konusunda gerekli eğitimlerin verilmediğini, bu noktada hukuk fakülteleri müfredatına toplu iş sözleşmesi dersleri konulması için YÖK ile temasta bulunduklarını anlattı.