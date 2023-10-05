Şeker pancarı alım fiyatı belirlendi
2023 yılı şeker pancarı alım fiyatı ton başına yüze 27,9 artırılarak 1.855 TL olarak belirlendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirtti.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirten Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.