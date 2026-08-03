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Şeker pancarı üreticilerine 991 milyon liralık bakım ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında pancar üreticilerinin hesaplarına toplam 991 milyon liralık ikinci avans (bakım) ödemesini aktardıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Şeker pancarı üreticilerine 991 milyon liralık bakım ödemesi yapıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında şeker pancarı üreticilerine toplam 991 milyon lira tutarındaki ikinci avans (bakım) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Pancar üreticilerinin emeklerini desteklemeye, tarımsal üretime güç katmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Temmuz ayında üreticilerimizin hesaplarına toplam 991 milyon lira tutarındaki ikinci avans (bakım) ödemesini aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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