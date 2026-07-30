Şeker tatlanıyor kahve soğuyor!

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EVRİM KÜÇÜK

Ortadoğu’daki gerilimin yarattığı lojistik sıkıntılar ve maliyet artışının yanında El Nino tehdidi Tarımsal emtiayı yatırımcının radarına soktu. Tanıl piyasaları bu faktörleri dikkatle takip ederken, yumuşak emtia olarak nitelenen şekere, kakao, ve kahve fiyatlarında arz-talep faktörü daha ağır basıyor.

Uzun süredir düşük fiyatların baskısı altında kalan şeker piyasasında dengeler yeniden değişmeye başladı. Şekerde fiyat artışları konuşulmaya başlandı.

Diğer taraftan kakaoda bekle-gör, kahvede ise fiyatlarda geri çekilme tahminleri yapılıyor.

Küresel yatırım bankası Citi, şekerde yükseliş beklentisini korurken önümüzdeki üç ay için pound başına 17 sent, 12 aylık dönem için ise 19 sent hedefini açıkladı. Bugün yaklaşık 14,8 sent seviyesinde işlem gören fiyatların yukarı yönlü potansiyel taşıdığına dikkat çeken banka, bu görüşünü yalnızca teknik görünümle değil arz tarafındaki bozulmayla destekliyor.

Avrupa’da şeker üretimi azalıyor

Avrupa’da Fransa, Almanya ve Polonya’yı etkileyen kuraklık pancar verimini aşağı çekerken, ekim alanlarının daralması da üretim görünümünü zayıflattı. Avrupa Komisyonu, 2026/27 sezonunda AB şeker üretiminin yaklaşık yüzde 15 gerileyerek 14,1 milyon tona ineceğini öngörüyor. Aynı dönemde dönem sonu stoklarının da son yılların en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Şeker piyasasına destek veren tek unsur Avrupa değil. StoneX de El Nino etkisiyle Hindistan ve Tayland’da üretimin zayıflayacağını, bu nedenle yeni sezonda küresel şeker açığının 1,7 milyon tona ulaşabileceğini hesaplıyor. Brezilya’da artan etanol tüketiminin şeker kamışının önemli bölümünü yakıt üretimine yönlendirmesi de fiyatları destekleyen diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Kahvede rekor üretim fiyatları frenleyebilir

Son bir ayda arabica kahve fiyatları yüzde 20’nin üzerinde yükselmesine rağmen uzmanlar bu hareketin kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. Citi, kahvede düşüş beklentisini korurken, Brezilya’da beklenen rekor hasadın küresel arzı rahatlatacağını belirtiyor.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) da bu görüşü destekliyor. Kuruma göre 2026/27 sezonunda dünya kahve üretimi 189,7 milyon çuvala ulaşarak tarihi zirveyi görecek. Tüketimin de rekor seviyeye çıkması beklenmesine rağmen son iki yıldır toparlanmaya başlayan küresel stoklar piyasadaki sıkışıklığı azaltabilir. Uzmanlara göre fiyatların yönünü belirleyecek temel unsur yine Brezilya’nın üretim performansı olacak.

Kakaoda dalgalanma

Son aylarda sert dalgalanmalar yaşayan kakao piyasasında ise temkinli görünüm öne çıkıyor. Vadeli işlemlere ton başına fiyat 5.300 dolar civarında. Citi, daha önceki iyimser duruşunu nötr seviyeye çekerken, fiyat hedeflerini üç ay için 5 bin dolar, 12 ay için ise 6 bin dolar olarak korudu.

Bankaya göre piyasada yeni bir yükseliş dalgası için El Nino’nun Batı Afrika üretimine gerçekten zarar verdiğine ilişkin somut işaretlerin ve küresel çikolata talebinde yeniden güçlenmenin görülmesi gerekiyor. Bu nedenle kakao piyasasında kısa vadede yön arayışı sürebilir.

Üç emtiada üç farklı senaryo

ŞEKER

Yükseliş potansiyeli

Avrupa'da kuraklık

Hindistan ve Tayland'da El Nino riski

Brezilya'da etanol talebi

Küresel arz açığı beklentisi

Citi hedefi: 19 sent/libre

KAHVE

Düşüş beklentisi

Rekor dünya üretimi

Brezilya'da güçlü hasat

Stoklarda toparlanma

İhracatta artış

Citi düşüş beklentisini koruyor

KAKAO

Nötr görünüm

El Nino etkisi belirsiz

Talep henüz güçlenmedi

Citi nötr pozisyona geçti

5.000-6.000 dolar/ton hedefi

Veriler yönü belirleyecek