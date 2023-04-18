Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz ediliyor

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şeker Yatırım'ın halka arz kapsamında ayrıca, çıkarılmış sermayesinin 120 milyon TL'den 140 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 20 milyon TL nominal değerli pay da mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilecek.

Banka halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere genel müdürlüğü yetkilendirdi.